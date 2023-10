Seminario sull’alluvione

‘Alluvione in Romagna Maggio 2023: cause, effetti e opere di difesa idraulica’ è il titolo di un seminario gratuito, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Ravenna, in collaborazione con Ordine degli Architetti e Collegio dei Geometri, aperto al pubblico, che si terrà domani dalle 14 alle 18.30 al cinema Sarti di Faenza. Obiettivo del seminario è fornire informazioni sugli eventi accaduti la scorsa primavera e gli interventi di prevenzione per evitare e limitare danni simili in futuro.