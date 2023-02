Sempre più psicologi nelle Case della salute

Sempre più psicologi nelle Case della salute. Si allarga la comunità professionale nei centri del territorio con la presenza degli ’psicologi di cure primarie’, i cosiddetti ’psicologi di base’. Il progetto, progressivamente esteso a tutta la Romagna, è partito da Russi circa tre anni fa. Nell’agosto 2021 poi nella nostra provincia venne esteso anche a San Pietro in Vincoli, Lido Adriano, Castel Bolognese e Bagnacavallo. Ora sono 15 le Case della salute coinvolte, di cui 8 nel Ravennate: a quelle già citate infatti si aggiungono Marina di Ravenna, Cotignola e Brisighella. Inoltre in Romagna gli psicologi si trovano anche a Forlimpopoli, Savignano sul Rubicone, Mercato Saraceno, Morciano, Santarcangelo e Bellaria.

Nel 2022 nel Ravennate hanno usufruito dello ’psicologo di base’ 216 utenti, il 73% delle quali donne, per circa 1.200 colloqui. Ben il 47% delle richieste veniva da utenti con più di 50 anni, mentre il 25% aveva tra i 18 e i 35 anni.

Sono i medici di medicina generale a intercettare il bisogno di sostegno psicologico fra i propri utenti, segnalandolo allo psicologo che lavora nella Casa della salute. Quest’ultimo provvederà a fissare direttamente l’appuntamento per una prima consultazione orientata ad approfondire e conoscere i problemi dell’utente. In circa il 40% dei casi questa prima seduta è sufficiente, in quanto risponde da sola alle esigenze degli utenti. Nel caso in cui serva un intervento più specifico, lo psicologo può erogare interventi terapeutici brevi e focali o psicoeducativi di piccolo gruppo o ancora, in accordo con il medico di base, indirizzare e motivare la persona al servizio specialistico più appropriato al proprio bisogno, sia di tipo sanitario che sociale.

Del resto durante la pandemia la sofferenza e il bisogno di supporto psicologico sono aumentati. "La scelta di introdurre il servizio risponde a una richiesta diffusa – scrive l’Ausl –. Assistiamo da anni infatti a un significativo aumento del disagio, che coinvolge ampie fasce di popolazione che ha sofferto l’isolamento, la precarietà economica, il venir meno di relazioni significative, l’acutizzazione di un sentimento di paura, incertezza, vulnerabilità relazionale".

"Ci riferiamo – aggiunge poi l’azienda sanitaria – a quei cittadini che vivono una condizione di sofferenza conseguente a eventi traumatici, lutti, condizioni di malattia, disabilità, conflittualità o isolamento relazionale. Per le persone che hanno invece una storia caratterizzata da disturbi psichici più rilevanti, il percorso rimane in capo al servizio di Salute mentale".