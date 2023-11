Senio, lavori per la sicurezza prima che arrivino le piogge

Corsa contro il tempo, quello atmosferico, per l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale impegnata, con grosso ritardo, nel completamento dei lavori (subito dopo l’inondazione, a giugno, gli interventi si limitarono al ripristino dell’argine nei punti in cui era stato abbattuto) per rendere sicuro il corso del fiume Senio da Tebano al ponte del Castello, un tratto che a maggio registrò appunto le disastrose rotte che determinarono l’inondazione di Castel Bolognese.

Una fondamentale tranche di interventi è stata infatti consegnata solo due settimane fa, l’11 ottobre, sulla base di un provvedimento di ‘somma urgenza’ datato 9 ottobre.

Si tratta in particolare di lavori destinati al consolidamento dell’argine sinistro sia nel tratto fra via Burano e il ponte della via Emilia, sia alle spalle di Biancanigo sia alla chiusa Steccaia, alle spalle di Tebano. Iniziati immediatamente sono attualmente in corso con l’utilizzo di benne, ruspe e mastodontici compattatori a rullo, macchinari, in sintesi, che evidentemente possono essere utilizzati solo su terreno asciutto e così con la pioggia degli ultimi giorni sono stati costretti a fermarsi.

E altre piogge sono in previsione prossimamente e la stagione cui si va incontro potrebbe rendere estremamente problematica l’esecuzione dell’importante opera la cui ultimazione è indicata in 75 giorni.

L’intervento sul tratto di argine alle spalle di via Burano (il Senio da Tebano a valle ha in sinistra un argine rialzato e in destra invece la sponda è costituita dai campi o dal declivio collinare) riguarda anche il rinforzo in altezza della sommità arginale a protezione di molte abitazioni sottostanti e della via Emilia e il conseguente compattamento, la pulizia dell’alveo, ancora a tratti occupato dagli alberi divelti dalle piene, e l’ovvia rimozione della vegetazione estirpata.

Si diceva di tre cantieri in corso: oltre a quello relativo a via Burano c’è il cantiere aperto lungo il Sentiero della legalità, vale a dire parte della ciclovia del Senio alle spalle di Biancanigo, fino a via Boccaccio, al sacrario a memoria dell’eccidio tedesco di casa Rossi.

Proprio a pochi metri da questo luogo, i lavori stanno volgendo al termine e hanno riguardato il consolidamento, con l’impiego anche di pietrame e particolari teli antierosione, dell’argine la cui sommità è costituita appunto dalla ciclovia ora di nuovo percorribile.

Lungo lo stesso tratto di fiume è in corso il rimodellamento della sponda sinistra (lavoro sospeso per via del fango) e, sulla sponda destra, la rimozione, a tratti, della vegetazione.

Nei tratti in cui arbusti e alberi sono stati sradicati la sponda destra si presenta con terreno friabilissimo, franato in più punti e soggetto a erosione al primo ingrossamento del fiume. Percorrendo la ciclovia balza evidente come in più punti l’alveo sia ancora occupato da detriti, rami, tronchi.

Alla diga Steccaia, alle spalle di Tebano, dove c’è la presa d’acqua del canale di Castel Bolognese, l’intervento più importante è il rimodellamento e rinforzo dell’argine di sinistra.

I lavori sono però fermi sia per il fango sia perché durante solo durante i primi lavori si è ‘scoperto’ che sotto il fiume e sotto l’argine passa una grossa condotta per l’irrigazione e così in tutta fretta è stato necessario fare intervenire una ditta specializzata nella messa a dimora delle condotte.

Terminato questo intervento, tempo permettendo, riprenderanno i lavori di consolidamento dell’argine.