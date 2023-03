Senio, un bacino atteso da trent’anni

Sono ormai passasti trent’anni dal primo progetto regionale delle casse di espansione per la laminazione (contenimento delle piene) lungo il corso del fiume Senio fra Riolo Terme e Castel Bolognese, all’altezza di Cuffiano e Tebano. Da allora solo uno dei due bacini, quello più a monte, è stato realizzato (lavori conclusi nel 2015 e la scorsa estate quell’acqua è stata manna per l’agricoltura della zona), mentre i lavori per quello di poco più a valle, verso Tebano, iniziati nel 2010 si bloccarono quasi subito per vicissitudini varie delle imprese e ancora oggi, dopo tredici anni, non sono ripresi. Anzi: all’inizio del 2021 è stato mandato in pensione il dirigente regionale Claudio Miccoli che stava seguendo l’iter del progetto giunto a un mese dall’appalto e chi gli è succeduto ha ritenuto di rifare tutto daccapo. Nell’ottobre del 2021 l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Irene Priolo, rispondendo a un’interrogazione di Silvia Zamboni (Europa Verde) spiegò che la Regione stava "accompagnando la fase di progettazione esecutiva verso la parte degli espropri così che al termine di questi adempimenti, si possa realizzare l’invaso". Ma al di là del fatto che in quindici mesi nulla si è mosso, l’assessore evidenziò il rifacimento completo della...