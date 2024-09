Senso unico a Marina: il 57% dà voto negativo

Hanno risposto in tanti al sondaggio on line della Pro Loco di Marina di Ravenna: in una settimana 554 persone hanno detto la loro sul senso unico per le auto in viale delle Nazioni nel weekend. Il 57% dei votanti valuta negativamente la misura, il 36,1% positivamente e il 6,9% non ha notato differenze. La raggiungibilità del centro – il senso unico per le auto è in uscita – è peggiorata per il 48,9%, è migliorata invece per il 30,7%. Per il 20,4% la raggiungibilità è rimasta la stessa dello scorso anno. I rallentamenti al traffico sono stati notati soprattutto in serata, al rientro (49,8%). In pochi hanno indicato la mattina come punto critico (13,7%) mentre il 36,5% delle persone che ha risposto non ha avuto problemi di questo tipo. Per gli esercenti di Marina di Ravenna, gli affari sono peggiorati con il senso unico: una grande maggioranza ritiene che la misura abbia impattato negativamente (42%) o molto negativamente (36,4%). Alla domanda: “Tornerai a Marina?”. Il 30,2% delle persone ha risposto “no a causa delle condizioni del traffico e dei parcheggi”. Nonostante le difficoltà evidenziate, le persone che hanno risposto al sondaggio si dividono sul futuro del senso unico: per il 51,3% delle persone deve essere eliminato, il 32,5% ritiene debba rimanere e il 16,2% vorrebbe delle modifiche ad orari o direzione.

"La partecipazione al sondaggio è andata oltre le nostre aspettative – dice Marino Moroni, presidente della Pro Loco di Marina di Ravenna –. I dati lasciano comunque pochi spazi ad interpretazioni e confermano le nostre impressioni: la misura su viale delle Nazioni ha causato molte difficoltà".