Sensori antinfortuni sulle tute

La Regione Emilia-Romagna, insieme con l’Università di Bologna e altri partner, annuncia un progetto per garantire più sicurezza sul lavoro coinvolgendo il porto di ravenna. Lo annuncia

l’assessore a Lavoro e Sviluppo regionale, Vincenzo Colla, parlandone a margine dell’assemblea dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza della Cgil Emilia-Romagna, a Bologna. Premette Colla: "La tecnologia è e dev’essere uno dei fattori strategici per evitare infortuni sul posto di lavoro. Stiamo definendo l’operazione di un nuovo grosso centro di ricerca, che con ogni probabilità piazzeremo al porto di Ravenna. Stiamo parlando di luoghi sensibili dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, quindi". L’assessore cita "lo schiacciamento di due giorni fa dell’operatore Amadori: se avessimo avuto mezzi e tute coi sensori, non ci sarebbero state persone schiacciate".

"I sensori – insiste l’ex leader regionale Cgil – servono già alle auto, per fermarsi quando serve: non si capisce perché non dovremmo usarli anche per evitare infortuni sul lavoro. Dobbiamo sfruttare di più la tecnologia, quindi, anche e soprattutto nell’ambito della sicurezza", nei settori della logistica e dell’edilizia in primis. "Vogliamo portare avanti quindi- sprona Colla sul progetto di Ravenna- una grande operazione. Insieme con l’Università di Bologna abbiamo presentato un progetto di brevettazione per questo modello, quando avremo il brevetto faremo il centro di ricerca a Ravenna a disposizione di tutto il sistema".