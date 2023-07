Sensori per controllare le pareti del Monticino

Una serie di sensori ha da qualche tempo degli occhi elettronici puntati sulle pareti del Monticino, nei punti in cui si sono spalancate le due frane, vicinissime l’una all’altra, che hanno costretto per diversi giorni la strada che domina Brisighella alla chiusura al traffico veicolare.

Ora sul Monticino – liberato dai detriti crollati dall’alto – si può di nuovo transitare, ma sulla carreggiata, in corrispondenza dei punti più delicati, sono stati posizionati dei semafori che consentono il passaggio a senso unico alternato. Un’accortezza decisa in vista degli interventi che la Provincia ha ormai messo a punto per fare sì che la strada torni ad essere completamente aperta al traffico veicolare. Il collegamento diretto fra Brisighella e Riolo Terme, fondamentale per entrambi i comuni, è comunque stato ripristinato.

I sensori puntati sul Monticino sono stati collocati proprio per tenere monitorata la situazione in corrispondenza delle due frane, in particolare in caso di piogge. La strada appare comunque in condizioni migliori rispetto a molte altre colpite da smottamenti: gli interventi che verranno messi in campo, spiegano dall’ufficio tecnico del borgo collinare, comprenderanno le stabilizzazioni dei versanti su sui sorgono i tornanti, attraverso il probabile riposizionamento delle pareti in pietra e mattoni crollati dopo le frane, e la collocazione di reti che proteggano la carreggiata da nuovi eventuali sommovimenti. Dal Comune si dicono comunque ottimisti in vista del futuro: fra l’altro sul Monticino è previsto il passaggio, il 30 giugno 2024, della seconda tappa del Tour de France, con partenza a Cesenatico ed arrivo a Bologna.

Più complicata la situazione in quella che è la seconda maggiore direttrice di collegamento fra questa porzione di valle del Lamone e le valli del Sintria e del Senio poste più a ovest. Via Valletta non esiste praticamente più, fatta eccezione per un sottile camminamento che è tutto quel che rimane di una strada un tempo frequentatissima da residenti e ciclisti. La collina che sorgeva al di sotto della strada è anch’essa franata a valle, una decina di metri più in basso, trascinando con sé rocce, terra e vegetazione. A oggi appare improbabile che via Valletta possa essere ricostruita nel punto in cui si trovava prima. Toccherà alla Provincia valutare una soluzione percorribile: l’ipotesi è che la strada venga ricostruita ex novo alcuni metri più a sud, dalla parte opposta rispetto alla frana: un’operazione non semplice che comporterebbe la realizzazione di un terrapieno in un punto in cui il pendio è molto inclinato, e le curve di livello sono ravvicinate le une alle altre. I tempi si annunciano lunghi: "in assenza di fondi straordinari da Roma la Provincia si sta autofinanziando", spiegano da Ravenna. "In questa situazione è costretta a fare delle scelte, come quella di dare la priorità alle strade di fondovalle".

Filippo Donati