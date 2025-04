Colpevole o innocente? Oggi la sentenza sul caso del veterinario Guerra

Ravenna, 22 aprile 2025 – Assolto o condannato, ci sarà lui sulla tolda dell’aula numero 6 quando oggi il giudice scandirà la sentenza. Dopo le arringhe difensive, i suoi sostenitori sono sicuri per il primo risultato.

Al netto di una requisitoria andata avanti per quasi cinque ore, la procura ha chiesto il secondo snocciolando un numero che non si concilia certo con il sonno: 13 anni e 4 mesi di carcere. Noi che non siamo allibratori, non scommetteremo né sull’uno né sull’altro risultato. Sicuri, questo sì, che nemmeno l’imputato trascorrerà queste ore nella certezza di un preciso verdetto.

Dopo una ventina di udienze e 120 testimoni, eccoci arrivati. Il veterinario Mauro Guerra, che ad agosto ne fa 52, in questi anni ha covato la palese speranza di potersi scrollare di dosso tutte le accuse, di tornare quello di una volta con chilometriche file fuori dal suo studio.

Amato oppure odiato, decidetelo voi: ma non imputato. Una corsa in salita, la sua, dove serve solo fiato. Sono tanti però i sostenitori lungo il tracciato. Dobbiamo confessarlo: in quasi venti anni di giudiziaria, mai ci è capitato che per l’apertura di un processo ci fossero ben 200 persone circa assiepate sull’aiuola spartitraffico davanti al palazzo di giustizia per sostenere un imputato.

E peraltro in un giorno feriale: stop a lavoro, figli, nipoti, incombenze domestiche, giardinaggio, bici, moto, collezionismo etc. etc. Almeno per un paio d’ore, tutte da dedicare a lui, il veterinario Guerra, “benefattore degli animali”, si leggeva nei cartelli branditi al cielo. E forse è questo il segreto di tanto fiato in salita: il sostegno del suo gruppo.

Forse è anche grazie ai suoi che di recente è riuscito a inaugurare un nuovo ambulatorio a Casal Borsetti (dopo il sequestro di quello storico di Sant’Antonio). E, dentro i termini di legge, ha deciso di impugnare il provvedimento disciplinare della radiazione raggiunta a maggioranza dal suo ordine professionale. In attesa insomma che Roma si pronunci, potrà continuare a visitare gli animali. E ci vorrà tempo: perché la commissione centrale che deve giudicare, è bloccata.

Allora torniamo a Ravenna, oggi. E lo facciamo dal secondo protagonista di questa vicenda giudiziaria: l’allora pm Marilù Gattelli. Oggi è in corte d’appello a Firenze: difficile, se non impossibile, sia presente in aula. Un’assenza che ci restituisce un piccolo dubbio: chi, tra i colleghi, la sostituirà, deciderà di replicare allungando così l’attesa della sentenza?

L’affresco accusatorio del resto era stato già più che esplicito restituendo per i reati fiscali 7 anni (ricordate i 619 mila euro trovati in una scatola di polistirolo in garage durante la perquisizione del 10 dicembre 2020?). E per i reati sugli animali (maltrattamenti e uccisioni legate a eutanasie ritenute improprie), 6 anni 4 mesi e 100 mila euro di multa oltre all’interdizione per tre anni dall’attività d’impresa e di cinque da quella veterinaria. Un lunga disamina partita dalla storia di Balto, il vecchio labrador il cui decesso avvenuto il 19 agosto 2020 per eutanasia, aveva dato la stura all’intera inchiesta. E culminata in quello che era stato indicato come “metodo Guerra” o ancora “sistema Guerra”.

Su tutto aleggiava una “enorme quantità di Tanax”, il farmaco usato per le eutanasie: “Diciannove confezioni a fronte di mancanza di analgesici”, farmaci necessari per addormentare l’animale prima di poterlo sopprimere. Altrimenti morirebbe soffocato e cosciente.

“Una ricostruzione farneticante e senza logica - secondo l’avvocato difensore Claudio Maruzzi -. E sulla componente sadica che gli è stata attribuita, non c’è nessun aggancio con la realtà: pura invenzione”. Sul fronte fiscale, per l’altro avvocato del Guerra, Antonio Vincenzi, “l’evasione complessiva contestata ammonta a 1,6 milioni di euro: ma noi pensiamo che in quei numeri non ci sia nessuna attività da veterinario o da agricoltore”. Il resto degli equivoci sui calcoli, sarebbe sorto ignorando lo stile di vita particolarmente frugale dell’imputato.

Ed eccoci allora giunti all’ultimo protagonista del processo, quello più importante perché oggi dovrà dirci chi e cosa: il giudice Piervittorio Farinella.