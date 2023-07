"Sentii un colpo, poi l’auto fu invasa dall’acqua"

Maresciallo, partiamo da quella sera.

"Gli eventi dei giorni precedenti avevano imposto un maggiore livello di attenzione. La preoccupazione della popolazione era forte e comprensibile. Così la sera del 16 maggio, abbiamo ritenuto opportuno riprendere nuovamente il servizio".

Di lì a poche ore, il finimondo.

"Poco dopo le 3.30 io e il vice brigadiere Torina abbiamo incrociato lungo la San Vitale una pattuglia della Polizia Locale della Bassa Romagna. È stato in quegli istanti che l’acqua ha raggiunto le auto. La nostra si è spenta all’altezza dell’intersezione via Romaviale Baccarini".

Cosa ricorda in particolare?

"Ricordo un colpo sul finestrino e in pochi secondi un muro di acqua e fango ha invaso l’abitacolo. A fatica, per la fortissima pressione esercitata dall’ondata, io e il collega siamo riusciti ad aprire gli sportelli e a uscire. L’acqua arrivava all’altezza dello stomaco. Era gelida e continuava a salire. La corrente era talmente forte al punto di dare la sensazione che ci avrebbe trascinato via. Siamo stati sfiorati da enormi tronchi e da materiale di ogni genere".

È vero che la luce era saltata?

"Purtroppo sì. Nel buio totale sono riuscito a raggiungere un palo della luce a diversi metri. In lontananza vedevo soltanto luce blu della polizia locale e di un’altra pattuglia dei carabinieri. Nonostante gli sforzi, non riuscivano a raggiungerci".

Uno scenario drammatico.

"Il brigadiere, che era rimasto in mezzo alla strada, con l’acqua all’altezza del petto, mi chiamava chiedendo aiuto. Mi sono sporto al massimo tenendomi all’appiglio con una sola mano e, dopo avergli allungato il calcio del fucile, sono riuscito a trascinarlo verso di me".

C’era anche un altro militare in difficoltà.

"Un altro collega che nel frattempo aveva coraggiosamente tentato di venirci incontro, era stato colto di sorpresa dall’acqua e cercava di mettersi in salvo. Mi sono diretto verso di lui e, in questo caso con il cinturone, l’ho aiutato a uscire più rapidamente in modo da allontanarci tutti e tre al più presto. Il fiume sembrava ‘inseguirci’".

E i giorni successivi?

"Siamo ritornati in strada per stare vicino alla gente. Tra le prime cose abbiamo deciso subito di issare in caserma la bandiera tricolore, come segno di speranza e unione. Non dimentichiamo che in pochi minuti tantissime persone hanno visto vanificati ricordi e sacrifici di una vita. Nei loro confronti bisogna solo avere un profondo sentimento di rispetto e ammirazione".

Cosa le resta di questa esperienza?

"L’immagine dei giovani volontari che hanno ‘invaso’ le strade con gli attrezzi in spalla".

In una foto che circola sui social, lei viene ritratto accanto a una bambina.

"I bambini sono la parte ‘pura’ della nostra società. Stargli accanto è un nostro compito. Io e i miei colleghi, che a loro volta sono genitori li abbiamo abbracciati, ma spesso abbiamo avuto la sensazione che a ricevere il loro abbraccio siamo stati noi".

C’è qualcuno che le è stato particolarmente vicino?

"Sono state tante le espressioni di vicinanza: dalla nostra scala gerarchica con l’invio di mezzi e uomini di supporto, fino a colleghi in pensione o liberi dal servizio. Senza dimenticare i cittadini santagatesi e le centinaia di volontari, come pure le autorità locali, a partire dal sindaco Emiliani. Ringrazio inoltre l’associazione sportiva rugbistica che è giunta sul posto con un nostro collega in pensione. In questi eventi non è il singolo a essere colpito, ma una intera comunità che, grazie anche alle istituzioni, deve rimanere unita".

Vuole aggiungere qualcosa?

"Vorrei poter ringraziare i miei carabinieri. Li ringrazio perché posso dire di conoscere profondamente il loro quotidiano e silenzioso sacrificio. Inoltre vorrei dire ad ogni cittadino di rivolgersi sempre con fiducia all’Arma: siamo qui per voi, perché questa è la nostra missione".

Luigi Scardovi