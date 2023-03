"Sento di essere seguita bene"

Alessia Bandinelli, fiorentina, è una studentessa al secondo anno di Logopedia.

Si è trasferita o fa la pendolare?

"Sono di Firenze, ma ho deciso di trasferirmi a Faenza per studiare. Non uso mezzi, raggiungo tutto a piedi o in bicicletta, Faenza per questo è molto comoda. Sono incentivata dai faentini ad andare in bicicletta, a Firenze, invece nessuno lo fa: qui vedo molta sensibilità e attenzione per l’ambiente".

Come si trova a Faenza?

"Bene, le persone sono molto gentili e disponibili. Venendo da una città più grande, respiro un clima molto caldo e accogliente; anche il mio corso di laurea è un ambiente familiare".

Che opportunità ha studiando a Faenza?

"Sento di essere molto seguita dai professori. A Faenza c’è un’attenzione particolare anche per le professioni piccole come logopedia, che è un corso di laurea molto chiuso e ristretto. Siamo venti ragazze ed è facile essere dimenticate all’interno di una grande sede come quella della Scuola di Medicina e Chirurgia, invece il direttore una volta e addirittura venuto in aula per assicurarsi andasse tutto bene. Sono e siamo tutte molto seguite,

mi sembra di prepararmi ad un lavoro in modo molto serio".

Cosa funziona e cosa no nella sua sede universitaria?

"Funziona tutto bene, trovo solo punti di forza e sono molto soddisfatta. Studiare per me non significa solo superare un esame, ma imparare una professione e in questa sede si è spronati a guardare l’obiettivo lavorativo".

Caterina Penazzi