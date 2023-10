Senza autobus si escludono gli anziani

In merito all articolo in oggetto mi sento di dire che il vice sindaco Fusignani con la sua proposta di non voler fare passare più gli autobus in centro , vuole escludere gli anziani o portatori di handicap dalla possibilità di andare a fare un giro nel centro storico.Ciò mi sembra molto strano visto la sensibilità di cui si fa paladina per queste persone la Sinistra. Ma l’ha considerato? Inoltre via Mariani è l’unica strada su cui fare passare i bus....altre nel centro non esistono. Per quanto riguarda la ciclabile su via Carducci, come già nell’ articolo evidenziato, toglierebbe tantissimi posti auto tutt’ora carenti.Non sarebbe meglio fare una ciclabile nei giardini Speyer? Ci sarebbe più tranquillità per i ciclisti sarebbe più bella e arriverebbe direttamente davanti a via Diaz. Pensateci bene,grazie e saluti.

Giorgio F.

Il ritiro delle Carte Smeraldo

anche nelle stazioni

ecologiche

In risposta alla lettera pubblicata sul Carlino di giovedì, Hera desidera precisare che da oggi le utenze possono recarsi nelle stazioni ecologiche di Ravenna per il ritiro delle Carte Smeraldo (famiglie e attività della zona rosa) o dei kit per il porta a porta (famiglie della zona azzurra). Rimangono sempre attivi fino al 17 novembre gli info point in piazzale Farini – Stazione FS (presso ricovero bici) tutti i lunedì dalle 15 alle 19 e in piazza XX Settembre, tutti i venerdì dalle 15 alle 19.

Ufficio stampa Hera