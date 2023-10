Senza casa dopo l’alluvione, nozze nell’hotel che li ospita

Faenza, 18 ottobre 2023 - Si sono detti sì ieri nel palazzo comunale Isabella Salvini e Giorgio Cattaneo, due degli alluvionati che da mesi sono ospitati all’hotel Cavallino, insieme a varie altre decine di faentini. Molti di loro erano presenti fra gli invitati: alcuni erano loro amici sin da prima (interi quartieri si sono ritrovati ospitati in blocco negli hotel), altri lo sono diventati nel corso dei cinque mesi esatti che li separano da quella notte fra il 16 e il 17 maggio, quando il Lamone invase in particolare il Borgo, il Borgotto e i quartieri di via Lapi e via Lesi. Il matrimonio di Isabella Salvini e Giorgio Cattaneo era programmato proprio per la scorsa primaver a, ma fu ovviamente annullato a causa dell’alluvione: "dinanzi alla prospettiva di un rinvio a data da destinarsi – spiegano Isabella e Giorgio, 45 anni lei, 49 lui – abbiamo preferito fissare la data per questo ottobre".

A celebrare il matrimonio, nella sala Gialla del Comune, è stato il sindaco Massimo Isola.

Fra gli alluvionati c’è ormai la consapevolezza che molto difficilmente si potrà tornare a vivere in una vera e propria casa in tempi brevi, considerando quanto sia complicato trovare appartamenti da affittare in una città in cui sono inagibili centinaia di unità abitative.

Quello di Isabella Salvini e Giorgio Cattaneo – il cognome tipicamente lombardo tradisce i natali milanesi: Cattaneo si è infatti trasferito in Romagna da circa cinque anni, dopo aver incontrato Isabella, nata invece a Castel San Pietro ma pressoché da sempre residente a Faenza – è stato un matrimonio sicuramente diverso dalla normalità: il ricevimento si è tenuto proprio all’hotel Cavallino, dove sono stati raggiunti per brindisi e congratulazioni da molti degli altri cittadini alluvionati.

Dopo la breve cerimonia – il matrimonio civile ha tempi decisamente compressi, trattandosi fondamentalmente delle lettura di tre articoli del codice civile, cui seguono lo scambio degli anelli e la lettura del documento – gli sposi, i testimoni e gli invitati si sono spostati all’hotel Cavallino per il ricevimento. Qualche momento di commozione in particolare fra gli invitati: il sì dei due novelli sposi giunge infatti al termine di cinque mesi estremamente complicati per molti di loro.