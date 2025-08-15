Senza esito le ricerche del sub disperso. I parenti: "Ormai abbiamo perso la speranza"

"Ugo faceva il sub da anni, aveva una grande passione per le immersioni. Sicuramente sarà sceso con tutte le precauzioni. Già parlo al passato perché purtroppo sembra che non abbiamo molte speranze". Brunella Quaglione, consigliera comunale di Villalago (L’Aquila), è la cugina di Ugo Coppola, 49enne originario del borgo montano, che ieri, attorno alle 13,30, non è più riaffiorato dopo un’immersione subacquea di gruppo a circa 12 miglia al largo di Ravenna. "Ci hanno detto che le riserve di ossigeno durano circa un’ora - spiega Quaglione - e ormai ne sono passate molte, purtroppo. Si fa strada l’idea che non ci sia più molto da fare. Sembra tutto surreale". Le ricerche dell’uomo (foto) sono riprese all’alba di ieri. I sommozzatori dei Vigili del fuoco e della Finanza si sono immersi fino a 25 metri di profondità.