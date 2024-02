Senza i Cappuccini la città perde un punto di riferimento

Con la partenza dei Cappuccini da Ravenna e con la prevista ristrutturazione di tutta la zona di via Oberdan la città perde un altro luogo storico. I Cappuccini arrivarono a Ravenna nel 1567 chiamati dall’arcivescovo Giulio della Rovere ed ebbero come prima sede l’ospedale di San Giovanni Battista che sorgeva in via Salara, angolo piazza Marsala. Prima di trasferirsi in via Oberdan i Cappuccini, a seguito delle soppressioni degli ordini religiosi, furono costretti a sistemazioni provvisorie nonostante l’opposizione del sindaco che fece presente l’opera preziosa svolta dai Cappuccini nell’assistenza degli infermi e dei condannati all’ultimo supplizio. Successivamente chiesa e convento, che all’epoca erano in fondo a via Nino Bixio (chiamata dai ravennati la “Strada dei Cappuccini”), sarebbero diventati la sede dell’Ospedale Civile. Finalmente i Cappuccini ebbero la loro sede definitiva in via Oberdan dove costruirono la chiesa su disegno di padre Fiorenzo Ceccarelli.

Il 4 novembre 1891 benedì la prima pietra l’arcivescovo Sebastiano Galeati ma nel settembre del 1892 i lavori furono sospesi perché le elemosine furono di gran lunga inferiori alle spese. I Cappuccini, allora, furono autorizzati a istituire una cassetta per le elemosine grazie alla quale i lavori ripresero nell’autunno del 1894. Dedicata a Santa Maria degli Angeli la chiesa venne aperta al pubblico l’8 novembre del 1894. Trascorse gli ultimi anni della sua vita nel convento di via Nino Bixio il cappuccino Rheyta, originario della Boemia, famoso astronomo e costruttore di strumenti. In una sua opera, dove per la prima volta vengono introdotti i termini “oculare” e “obiettivo”, è riportata una sua mappa della luna, la prima mappa del nostro satellite che la scienza ufficiale però non riconoscerà preferendo adottare quella dei gesuiti Riccioli e Grimaldi. Inventò il “telescopio binoculare”, progenitore del nostro “binocolo”, e il “telescopio terrestre”. Su suggerimento di don Molesi l’Associazione astrofili di Ravenna è intitolata al cappuccino il cui nome figura per ben due volte nella topografia lunare. Ebbe anche una intensa attività diplomatica che gli causò non poche invidie tant’è che fu “esiliato” a Ravenna. Legata ai Cappuccini è la vicenda di Andrea Garavini, uno dei presidenti del Circolo Popolare e Primo Massaro della Casa Matha. Dopo la venuta degli austriaci del 1799 si trasferì ad Ancona ma tornato a Ravenna fu arrestato e condannato a tre mesi di detenzione da scontare, sapete dove?, nel Convento dei Cappuccini!

Franco Gàbici