"Senza mangiare e bere da ore Sono fuggito da casa a nuoto"

I soccorritori non sono tornati a prenderlo, in mancanza di un’imbragatura per il suo cane. E così Filippo Bagnolini, 24 anni, dopo quasi un giorno senz’acqua e senza cibo, si è arrangiato: ha preso su cane e cellulare e ha nuotato per circa mezzo chilometro per salvarsi. L’episodio è avvenuto in via Prati, nelle campagne di Reda, vicino all’ausotrada A14, pure quella allagata. L’acqua è arrivata mercoledì mattina presto. "Alle 7.30 è arrivata tutta in una volta, in 5 minuti era già al ginocchio – racconta Bagnolini –. È rimasta solo al piano terra, ma noi lì abbiamo tutto, cucina compresa. Il frigo si era ribaltato. Non avevamo né cibo né acqua e i telefoni erano scarichi perché dalle 22 della sera prima eravamo anche senza luce". Con l’ultimo guizzo della batteria la madre di Bagnolini, a casa assieme a lui col cane, avvisa i soccorritori e il marito, che vista l’emergenza aveva trascorso la notte con la nonna sola. "Sono arrivati a prenderci con l’elicottero verso le 16, hanno caricato mamma e mi hanno lasciato lì da solo col cane – prosegue Bagnolini –. So che a lei hanno detto che non avevano l’imbragatura per il cane e che sarebbero tornati a prendermi. Ho aspettato più di 2 ore, non si è visto nessuno".

Si fanno così le 19, sta per fare buio e il ragazzo è ancora in casa da solo senza cibo e senz’acqua. "Vista la situazione ho preparato uno zainetto con poche cose essenziali e sono uscito col cane. In strada l’acqua mi arrivava al collo, e sono alto 1 metro e 85". Così Bagnolini ha dovuto nuotare, tenendo in alto lo zaino per non bagnarlo e cercando di aiutare anche il cane: "Per toccare di nuovo coi piedi sono dovuto arrivare in fondo alla via Prati. Sono salito sul ponte sull’autostrada e da lì sono arrivato a Reda, dove c’era mio padre". Ora il giovane è intento a pulire la casa, come tanti altri in questi giorni: "Di certo quella giornata non la dimenticherò".