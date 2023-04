Senza patente si schianta contro le transenne

Non aveva la patente eppure era alla guida di un’auto e ha danneggiato, per poi fuggire, le transenne sulla sede stradale. La mattina di giovedì 30 una pattuglia della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina ha segnalato all’Ufficio Infortunistico Stradale del Comando di via Baliatico il danneggiamento delle transenne all’incrocio tra corso Mazzini e corso Baccarini e via Cavour.

Dall’analisi delle immagini delle telecamere della videosorveglianza e da quelle dei varchi targa, gli agenti hanno appurato che nella notte, all’1.30 circa, un’autovettura, una Opel Corsa, che proveniva da corso Baccarini, all’incrocio con corso Mazzini, anziché voltare alla propria destra come d’obbligo in base alla segnaletica, ha proseguito dritto verso via Cavour impattando violentemente e danneggiando le transenne sulla sede stradale.

Dalla targa della Opel che si poteva vedere dalle telecamere della videosorveglianza gli agenti sono risaliti al proprietario che, raggiunto telefonicamente, ha raccontato di aver prestato l’auto a un suo conoscente, un 31enne residente nel faentino. Inoltre, è emerso che il mezzo era regolarmente assicurato mentre l’uomo che guidava non aveva mai conseguito la patente.

Per il 31enne e per il proprietario dell’autovettura sono scattate un cumulo di sanzioni pari a circa 6mila euro, con l’obbligo, inoltre, di ripristinare lo stato dei luoghi, quindi di porre rimedio al danno procurato.