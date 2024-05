"Senza scuola sarebbe un quartiere fantasma"

La ricostruzione della scuola ’Il Girasole’ sta suscitando non poche perplessità fra gli addetti ai lavori. A bocciare l’ipotesi più sonoramente è stato l’ingegnere idraulico Andrea Nardini, cofondatore del Centro italiano per la riqualificazione fluviale. Il quale, nel corso del convegno organizzato una decina di giorni fa da Legambiente, nel presentare la sua proposta di ‘idrocittà’ per quei quartieri già colpiti dall’alluvione ha suggerito di escludere che in quelle zone possano trovare sede strutture di prima necessità come scuole e ospedali. Il filo conduttore del ragionamento di Nardini è chiaro: i quartieri densamente abitati non devono diventare città fantasma, le persone devono poter continuare ad abitare lì, ma va ridotto il più possibile il danno che un’eventuale nuova alluvione può creare. Il che significa, sul fronte scolastico, individuare sedi più sicure per consentire agli istituti di rimanere sempre attivi. "Il fatto è che un quartiere in cui non sorgono scuole è già un quartiere fantasma – fanno filtrare da Palazzo Manfredi –. Se Comuni e Regione fossero i primi a non finanziare edifici di proprietà pubblica, quale messaggio daremmo ai privati?". Il primo effetto sarebbe un graduale abbandono di quelle aree, o un’ulteriore svalutazione degli edifici che già sorgono in quei quartieri.

Al momento, anche per questo motivo, i piani per la nuova scuola materna Il Girasole rimangono fedeli alla progettazione originaria, che prevede la ricostruzione sempre nell’area del parco Calamelli, a poche centinaia di metri da dove sorgeva prima. Eppure la ricostruzione, che ha avuto il beneplacito della struttura commissariale, sembra collidere con quanto compare nel suo stesso piano speciale post-alluvione: nelle aree alluvionate – si legge nel piano – "sono da escludere i rilasci di titoli abilitativi riguardanti le nuove costruzioni, interventi di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica, ampliamenti fuori sagoma e ogni altro intervento, anche temporaneo, che comporti aumento di carico urbanistico".

Non è chiaro quanto il cosiddetto ‘lodo Faenza’ (quello per cui è consentita "la realizzazione di nuove infrastrutture essenziali e non altrimenti localizzabili"), che consentirà di ricostruire il Ponte delle Grazie, si applichi anche alla scuola Il Girasole. Il dubbio rimane, tant’è vero che perfino Palazzo Manfredi lascia aperta ogni possibilità: "Se il piano attuativo del 30 giugno desse indicazioni diverse rispetto alla progettazione della scuola, ci adegueremmo". Rimane da capire se in quella parte di città esistano luoghi non toccati dall’alluvione in cui dare vita a delle aule scolastiche. A complicare il tutto ci sono i tempi ormai strettissimi: la nuova scuola dovrebbe essere pronta per il 2026. E l’ipotesi di moduli temporanei da adibire ad aule è mal vista sia dalle famiglie che dal Comune: "C’è bisogno di normalità e non di soluzioni d’emergenza".

Filippo Donati