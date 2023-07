Senza telefono da quaranta giorni Tim: "Tutti i tecnici nell’alluvione"

Quaranta giorni senza telefono, a chiamare e richiamare il servizio clienti per far aggiustare il guasto. Dallo scorso 6 giugno una ultranovantenne che vive in via Monte Grappa, nella zona della circonvallazione al Molino, non può più telefonare con la linea fissa. "E per lei quel telefono è importantissimo – racconta la figlia, Licia Petrone –. Lei senza è fuori dal mondo. È molto lucida, ma fa fatica a usare il cellulare. Il telefono di casa è lo strumento che usa per contattare tutti, per parlare con le sue amiche". L’operatore telefonico è Tim e di segnalazioni al servizio clienti Petrone ne ha fatte parecchie: "Ne faccio una ogni due giorni da quando il telefono non funziona più, ormai quei ragazzi che rispondono li conosco tutti – dice –. Le informazioni, però, sono sempre incomplete: qualcuno dice che dipende dalla cabina, qualcun altro che dipende dall’alluvione, nonostante in quella zona dell’acqua non ne sia arrivata. Alcuni mi hanno parlato di 38 utenze in quelle condizioni. Inizialmente mi dicevano che il guasto sarebbe stato riparato entro 7 giorni, poi 15. Ora sull’app di Tim dice che il problema sarà risolto il 16 luglio, ma non ci credo: ogni tot cambiano la data, è già successo più volte. Secondo quanto mi hanno detto alcuni ragazzi del servizio clienti, nel sistema di Tim si parla di fine agosto ed è inaccettabile per un guasto avvenuto il 6 giugno. Nel frattempo arrivano le bollette e vanno pagate lo stesso, per un servizio che non abbiamo. Ciò che non capiamo è il perché di un’attesa così lunga e l’assenza di spiegazioni sul tipo di guasto avvenuto".

Interpellata sul caso, Tim spiega che i tecnici in questo periodo sono pieni di lavoro a causa dei disservizi causati dall’alluvione: "Quello in questione è un guasto particolarmente complesso di un cavo vicino al centro di Ravenna. Ci stiamo attivando il prima possibile per riattivare i servizi, ma le squadre di tecnici stanno anche lavorando nelle zone alluvionate". Insomma, pur non essendo alluvionata via Monte Grappa risente comunque indirettamente delle conseguenze del disastro di maggio: "È vero, l’area è lontana da quelle colpite – prosegue Tim – ma la squadra dei tecnici è sempre quella. Stiamo cercando di dare massima priorità e intervenire il prima possibile, compatibilmente con quello che dobbiamo fare i problemi legati all’alluvione". L’azienda di telefonia non vuole fornire indicazioni circa i tempi necessari per la riparazione del guasto: "Non possiamo dare tempistiche, possiamo dire solo che stiamo dando la massima attenzione e priorità al problema".

sa.ser