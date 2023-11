"Senz’acqua calda per mesi. E ancora senza luci esterne"

Va lentamente migliorando la situazione degli alloggi popolari in via Ponte Romano a Faenza. A causa dell’alluvione, infatti, dallo scorso maggio gli edifici ai civici 20, 21 e 28 erano rimasti senza acqua calda e senza riscaldamento. Un problema trattato anche nel corso del consiglio comunale, svoltosi a metà ottobre, durante il quale era stata presentata un’interrogazione a cui ha risposto l’assessore Davide Agresti e durante le commissioni conisliari. Inizialmente era stato previsto il ripristino e la riparazione delle caldaie entro il 31 ottobre. Una scadenza a cui tuttavia si è arrivati con il solo ripristino della caldaia del condominio del civico 28. Per gli altri due condomini infatti si era verificato "uno slittamento delle tempistiche a causa dell’irreperibilità dei pezzi di ricambio" come sottolineava l’assessore Agresti.

Nei giorni scorsi i pezzi in questione sono finalmente arrivati, e le due caldaie sono rientrate in funzione. Il Comune già nelle scorse settimane si era "offerto di andare a prendere i pezzi direttamente dalla casa madre – chiariva l’assessore –, ma questa strada non poteva essere percorsa, così abbiamo dovuto aspettare che la casa madre inviasse i pezzi alla ditta". Diverse erano le ipotesi che in caso di ulteriori ritardi l’amministrazione stava valutando: "Nell’incontro con i residenti – svoltosi una decina di giorni fa –, avevamo ribadito la disponibilità di fare alloggiare i nuclei familiari residenti in via Ponte Romano nelle strutture alberghiere cittadine, e allo scopo erano state riservate delle camere. Inoltre eravamo pronti a mettere a disposizione contributi per l’acquisto di una stufa elettrica", circostanza questa, che sarebbe stata perseguita se si fosse resa necessaria l’accensione anticipata del riscaldamento in funzione dell’abbassamento delle temperature. In totale sono sedici i nuclei familiari che risiedono nei due condomini.

Subito dopo l’alluvione l’amministrazione manfreda aveva presentato ai residenti di via Ponte Romano la possibilità di essere ospitati nelle strutture alberghiere, chiedendo loro, in caso contrario, di firmare un documento nel quale si certificava l’assenza di acqua calda e riscaldamento per i gravi danni che avevano subìto le caldaie. Molti nuclei familiari però avevano deciso di restare negli appartamenti di edilizia popolare confidando in un tempestivo ripristino delle caldaie.

"Purtroppo siamo stati sei mesi senza acqua calda – rimarcano alcuni residenti –, e siamo ancora senza luci esterne, senza ascensori (si stimano interventi nel 2024, ndr) e abbiamo ancora il fango nei palazzi. Solo una settimana fa si è visto qualcuno per coprire i tombini. Speravamo davvero che i tempi di intervento di Acer e comune fossero più rapidi. Qui vivono persone fragili. Non solo economicamente ma anche con problemi di salute di tipo cardiologico e persone autistiche. In altre parole finora siamo stati abbandonati".

d.v.