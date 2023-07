Senz’allaccio dell’acqua, non so più come fare

Ho fatto un contratto con Hera per la fornitura di acqua in via Firenze a Errano di Faenza a dicembre dell’anno scorso e ancora mi trovo senza acqua. Ho scritto alla Fabbri Costruzioni di Brisighella, in quanto mi risulta abbia in appalto il servizio per conto di Hera, ma finora non ho ricevuto risposta e sto rasentando la disperazione. Il 22 dicembre 2022 ho pagato l’accettazione del preventivo a Hera ( Euro 4.735,50 ), sapevo che c’era da aspettare l’autorizzazione della provincia per attraversare via Firenze. Questa è arrivata l’8 Febbraio 2023, poco dopo la ditta ha portato il tubo alla nicchia contatori e fatto lo scavo (50 metri) fino a di fronte all’attraversamento di via Firenze. Poi non si è presentato più nessuno. Al momento non posso prendere residenza nella casa e se non la prendo entro il 14 settembre mi saltano tutti i benefici del mutuo prima casa (senza contare di quanto mi sta costando di imu seconda casa), oltretutto ho anche una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata aperta per lavori di ristrutturazione, che non posso fare perchè non ho l’acqua.

Vorrei essere informato su quando l’azienda finirà il lavoro, io non so più come fare. Spero che l’azienda mi contatterà al più presto.

Gianluca Fabbri