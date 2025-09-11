Sequestra la fidanzata. Lei si lancia dall’auto

Ha tentato di sequestrare la sua ex fidanzata, puntandole un coltello alla gola e costringendola a una fuga disperata, due volte. La prima era stata ripresa con la forza e riportata in auto, la seconda invece è riuscita a salvarsi lanciandosi da un’auto in corsa e trovando protezione grazie al coraggio di alcuni automobiliste di passaggio. È la terribile vicenda accaduta nella notte tra il 23 e il 24 agosto a Riolo Terme, per la quale un uomo di 42 anni è ora indagato per tentato sequestro di persona e rapina ai danni dell’ex compagna.

Secondo la ricostruzione, intorno alla mezzanotte una pattuglia dei Carabinieri è stata inviata a Riolo dopo la richiesta di aiuto di una giovane donna. La vittima, in evidente stato di agitazione e con lievi ferite, ha raccontato di essere stata soccorsa da alcuni ragazzi che l’avevano vista in strada chiedere disperatamente di poter salire a bordo. Questi l’avevano subito accolta, chiudendo le portiere mentre l’aggressore si aggirava attorno alla vettura, intimando alla ragazza di scendere. Lei, terrorizzata, implorava invece di non aprire e di attendere l’arrivo delle forze dell’ordine. In un secondo momento l’uomo si era tranqullizzato, riconsegnando chiavi e cellulari alla donna per poi allontanarsi a piedi.

Il giorno successivo la donna si è recata alla stazione dei Carabinieri di Castel Bolognese per sporgere querela, confermando nei dettagli la drammatica sequenza dei fatti. Ha spiegato di aver avuto una relazione durata sette anni con il 42enne, terminata tre anni fa senza mai episodi di violenza. Quella sera, dopo essersi incontrati, lui le aveva chiesto un passaggio perché senza auto. Durante il tragitto aveva preteso che lei fermasse l’auto vicino al cimitero, e al suo rifiuto l’aveva aggredita: prima schiaffi al volto, poi la sottrazione delle chiavi dal quadro e infine l’estrazione di un coltellino puntato alla gola.

La donna era riuscita ad aprire la portiera e fuggire, ma l’uomo l’aveva raggiunta, sollevata di peso e ricondotta nell’auto, questa volta prendendo lui il volante e dirigendosi verso il parcheggio del cimitero. Solo allora, con un gesto disperato, la vittima si è lanciata dal mezzo in corsa: una prima auto non sie era fermata, ma una seconda sì. Al pronto soccorso le sono state diagnosticate lesioni guaribili in quattro giorni, dovute sia agli schiaffi che alla caduta.

Ieri l’uomo, assistito dall’avvocato Giorgio Vantaggiato, è comparso davanti al gip Janos Barlotti per l’interrogatorio di garanzia, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Il giudice ha ritenuto pienamente credibile il racconto della vittima, anche in virtù delle testimonianze dei soccorritori, e ha disposto il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla donna, oltre al divieto di comunicazione con lei. È stata inoltre prevista l’applicazione del braccialetto elettronico, sostituibile con l’obbligo di firma quotidiana in caserma qualora non fosse accettato dall’indagato o non fosse tecnicamente disponibile.

Una storia che lascia sgomenti, ma anche un esempio di solidarietà civile: senza la prontezza e il coraggio di alcuni ragazzi, pronti a fermarsi e proteggere una sconosciuta in pericolo, l’epilogo avrebbe potuto essere ben peggiore.

Lorenzo Priviato