Sequestrate criptovalute per 1,3 milioni

È di circa 1,3 milioni di euro il valore delle criptovalute sequestrate a un 40enne trader faentino dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di

Ravenna in collaborazione con i colleghi del nucleo tutela privacy e frodi tecnologiche di Roma, nell’ambito di un’inchiesta per omessa dichiarazione fiscale. Il provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza è scattato su delega della Procura

ravennate.

Secondo l’accusa, il 40enne tra il 2020 e il 2021, in pieno periodo pandemico, operando trading online sui mercati delle diverse valute virtuali, aveva maturato plusvalenze per oltre cinque milioni di euro senza presentare alcuna dichiarazione fiscale.

L’indagine era scattata da una segnalazione del nucleo speciale che, analizzando i maggiori trader italiani in valute virtuali, aveva individuato un wallet (portafoglio digitale) con cui erano state movimentate ingenti quantità di bitcoin, identificandone il soggetto possessore nel 40enne faentino.

I successivi approfondimenti investigativi, effettuati dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Ravenna, basati anche su dati e notizie acquisiti, hanno consentito di ricostruire le numerosissime movimentazioni telematiche effettuate dal 40enne faentino e le ingenti plusvalenze maturate grazie dall’intensa attività di trading online riscontrata. È così emerso che per entrambe le annualità considerate si superavano le soglie di rilevanza penale: il trader è stato perciò denunciato per omessa dichiarazione fiscale.

Al fine di acquisire fonti di prova, la Procura di Ravenna ha dunque disposto una perquisizione con contestuale sequestro preventivo di una somma pari alle imposte non dichiarate e non versate all’Erario. A casa dell’indagato la guardia di Finanza ha rinvenuto il personal computer utilizzato dal 40enne per il trading.

Sono state poi scoperte le coordinate di oltre 2.000 wallet creati dall’indagato per la propria attività finanziaria, un “nodo“ telematico di “stalking“ per prestare monete virtuali a terzi con alti tassi di interesse, carte di credito e di debito di criptovalute, oltre a diverse sostanze stupefacenti tra cui funghi allucinogeni, metanfetamine e francobolli di lsd.

Al termine delle operazioni, sono stati sottoposti a sequestro oltre 76.600 unità di criptovaluta di tipo ‘Avax’ e oltre 23 di ‘Bitcoin’, per un controvalore attuale pari all’intero importo da sequestrare.