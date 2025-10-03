Sequestrati 8.000 metri quadrati per illeciti ambientali

Aveva chiesto un finanziamento Pnrr, da oltre 478mila euro, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in un’area di circa 8mila metri quadrati. Ma ad un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Faenza, finalizzato alla verifica della corretta destinazione di fondi erogati, sono state riscontrate alcune anomalie inerenti i requisiti della richiesta avanzata dal titolare di un’impresa operante a Faenza nel settore della florovivaistica.

Nel corso delle attività ispettive eseguite dai finanzieri all’interno del luogo in cui doveva essere realizzato l’impianto, sono stati rinvenuti anche materiali di natura potenzialmente pericolosa, tra le quali anche carcasse d’auto e varie tonnellate di rifiuti che dovevano essere smaltite, la cui scoperta ha richiesto l’intervento del personale specializzato dell’Arpae di Ravenna.

I campionamenti svolti hanno poi confermato la presenza diffusa di rifiuti pericolosi. Per l’estensione dell’area, nel corso degli accertamenti esperiti dalle Fiamme Gialle, si è inoltre reso necessario l’intervento delle Reparto aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini che, attraverso riprese aeree e rilievi fotografici, ha consentito di raccogliere ulteriori elementi utili per le indagini.

Gli illeciti ambientali rilevati, pertanto, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Ravenna, sottoponendo a sequestro le aree interessate dallo sversamento ai fini dell’immediato smaltimento a carico degli indagati di circa 90 tonnellate di rifiuti di cui almeno 70 classificati come pericolosi.

Fermo restando il procedimento penale pendente, che è nella fase delle indagini preliminari, in ragione di quanto accertato dalla Guardia di Finanza, si è proceduto alla segnalazione al gestore dei servizi energetici per l’avvio delle procedure propedeutiche alla revoca del contributo Pnrr. L’area di 8mila metri quadrati è stata inoltre sottoposta a sequestro.

Per la missione riguardante gli investimenti sui parchi agrisolari lo stanziamento complessivo ammonta su scala nazionale a oltre 2,35 miliardi di euro e prevede il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, oltre all’installazione di pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori. L’obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è inoltre escludere il consumo di suolo.