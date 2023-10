Sequestrato il capannone andato fuoco

Chiamatela, se volete, coincidenza. Di fatto ieri mattina davanti al notaio si aprivano le buste dell’asta: e giusto la notte precedente l’edificio è andato a fuoco. Un rogo, quello del capannone di via Giulio Pastore 1 (zona Bassette), sul quale la procura intende fare piena luce. Per questo il pm di turno Angela Scorza ha aperto un fascicolo per incendio al momento a carico di ignoti. La struttura è stata inoltre posta sotto sequestro: a disposizione insomma per tutti gli accertamenti del caso.

La polizia ha già cominciato ad ascoltare persone in grado di fornire indicazioni utili alle verifiche. A partire dalla liquidatrice Ida Mazzoni la quale, già prima di essere contattata dagli inquirenti, ritenendo evidentemente che la strana coincidenza fosse meritoria di essere approfondita, si era fatta avanti in questura per segnalare l’incendio. Gli inquirenti hanno reperito informazioni di natura tecnica anche dal notaio Ciro De Lorenzo nel ci studio alle 10 di ieri si è tenuta l’apertura delle buste d’offerta. Prezzo base 350 mila euro a fronte di un valore stimato da perizia di 900 mila euro con offerta minima di 262.500 euro e valore in aumento in caso di gara di 10 mila euro.

Il capannone era stato sede della storica cooperativa Tipografia Moderna; quindi alla liquidazione nel 2013 era stato preso in affitto dalla Edizioni Moderna. L’avvicendamento era avvenuto in ragione di una liquidazione coatta amministrativa dell’ottobre 2013 promossa dal ministero delle Imprese. E nell’ambito di quella procedura, il 2 agosto scorso era stato fissato il bando di gara per l’asta. Gli investigatori della Mobile stanno tra le altre cose verificando una circostanza legata a una possibile precedente aggiudicazione, poi revocata per mancanza dei requisiti.

In quanto all’incendio, l’allarme alla centrale dei vigili del fuoco era scattato alle 23.53: sei i mezzi intervenuti da Ravenna e dai distaccamenti di Cervia e Faenza oltre a un paio di veicoli speciali giunti da Forlì. Il fumo provocato dal rogo, aveva inoltre invaso i locali di un’attività vicina che si occupa di grafica e stampa - la Full Print - causando ulteriori danni.

Nell’area erano arrivati anche il funzionario dei vigili del fuoco e i poliziotti delle Volanti. Per capire cosa sia accaduto, naturalmente si dovrà attendere la relazione finale dei pompieri: e se anche in prima battuta non sono emersi segni riconducibili in maniera netta a un evento doloso, potrebbe essere necessaria pure una consulenza tecnica per dissipare ogni dubbio legato a talune coincidenze.

Andrea Colombari