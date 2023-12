Sequestri di frutta a guscio e anguille

Il Nas Bologna, a seguito dell’ispezione eseguita presso uno stabilimento di lavorazione e confezionamento di materie prime dolciarie, in particolare frutta a guscio, della provincia di Ravenna, ha rinvenuti 24.000 kg di armelline sgusciate, di provenienza extra-UE, non conformi per la presenza di aflatossine superiori ai limiti di legge, stoccate in promiscuità con altre materie prime idonee al consumo e senza indicazioni circa il divieto di impiego. Prodotti non conformi per la presenza di aflatossine superiori ai limiti di legge, stoccate in promiscuità con altre materie prime idonee al consumo e senza indicazioni circa il divieto di impiego.

La Guardia costiera di Ravenna, invece, controllando un furgone adibito al trasporto di animali ha trovato circa 100 kg di esemplari vivi di anguilla europea in assenza di documentazione autorizzativa. Il trasgressore è stato deferito alla competente autorità giudiziaria e l’intera merce è stata sottoposta a sequestro penale