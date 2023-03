Sotto sequestro la discoteca Pineta di Milano Marittima: ecco perché

Apposti i sigilli alla discoteca Pineta di Milano Marittima

Ravenna, 4 marzo 2023 – Bastava dire ‘Pineta’ e tutti capivano dove eri stato. Marchio assoluto insomma di un pezzo di riviera ravennate (e forse di un’epoca) che da ieri mattina si trova sotto sequestro. Un sequestro giudiziario fissato su un laconico cartello che, indirettamente ma perentoriamente, avvisa i potenziali avventori: niente serate nei giorni a venire. Certo, il sequestro è provvisorio in attesa che si vada nel merito della questione. Ma è concreto tanto che quando è stato notificato, c’è stato anche un cambio delle serrature. Il provvedimento è stato emesso d’urgenza dal giudice Piervittorio Farinella (per gli amanti dei tecnicismi, si tratta di un sequestro ex articolo 670 del codice di procedura civile) e in "inaudita altera parte", cioè alla lettera "senza ascoltare la parte avversa". A chiederlo , era stato l’avvocato Marco Bigari per conto del curatore della liquidazione giudiziale della società Andromeda, il commercialista ravennate Claudio Colatorti nominato dal giudice Paolo Gilotta il 4 dicembre scorso, data della sentenza di dichiarazione della liquidazione: e ora proprio il commercialista Colatori risulta essere il custode giudiziario del blasonato marchio di Milano Marittima. Si entra qui nel nocciolo della questione. Andromeda srl, il cui amministratore di fatto secondo una indagine...