’SeR’, l’autoritratto di Sergio Bernal. Domani sul palco il Re del flamenco

’SeR’: la prima sillaba del nome del danzatore madrileno Sergio Bernal, ma anche il verbo essere in spagnolo. Un gioco di parole, ma anche un’appassionata e appassionante serata che riaccende la fiamma del flamenco nel cuore del pubblico, mentre racconta di un artista dalle mille sfaccettature. È questa la nuova prima italiana in scena a Ravenna Festival: domani alle 21.30 al Pala De André, a Ravenna, la Sergio Bernal Dance Company porterà ’ SeR’, spettacolo-firma che ha già conquistato la Spagna e presto sarà in tour in Francia.

Il programma – generoso ed eclettico proprio come il suo protagonista, “El Rey” del flamenco – spazia attraverso tutte le declinazioni spagnole della danza, dalla grande tradizione alla sofisticata modernità, ma strizza l’occhio anche al balletto classico.

Il pubblico del Festival, che ha già avuto modo di scoprire Bernal come interprete e coreografo in passate edizioni dei gala Les étoiles, potrà ammirarne questo nuovo “autoritratto” in danza attraverso undici brani; flessuoso e scattante come un felino, Bernal sarà in scena per nove delle coreografie (otto quelle che portano la sua firma). Si esibiranno anche la bailaora spagnola per eccellenza Cristina Cazorla, Carlos Romero (Ballet Nacional de España) e Ana Sophia Scheller (già con il San Francisco Ballet e il Balletto Nazionale dell’Ucraina).

La serata sarà impreziosita dalle musiche dal vivo dell’Orquesta Cruz Diez, ovvero il cantante Antón, la cantaora Paz de Manuel, Daniel Jurado alla chitarra e Javier Valdunciel alle percussioni. L’appuntamento è possibile grazie al sostegno di Confindustria Romagna. Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org; biglietteria serale al Pala De André: 328/3043227, dalle 20; biglietti: da 20 a 60 euro (ridotti da 18 a 55). Navetta gratuita per il concerto con due partenze dalla stazione (20.10 e 20.50) e ritorno; nell’area esterna accanto al Danteum è attivo il bar del Mercato Coperto.