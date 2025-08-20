Serafino Ferruzzi e Raul Gardini. Il libro ’Il costruttore e il giocatore’

Serafino Ferruzzi e Raul Gardini sono stati protagonisti di una delle più significative esperienze imprenditoriali del Novecento italiano. Figlio di contadini romagnoli, Serafino Ferruzzi fu il costruttore di un impero silenzioso in meno di vent’anni. Cereali, zucchero, oli vegetali, cemento. Navi, silos e oltre un milione di ettari coltivati, sparsi tra le Americhe e l’Italia. Un gigante con radici nella terra e lo sguardo sul mondo. Dopo di lui, Raul Gardini guidò il gruppo verso i vertici dell’industria italiana ed europea, entrando nel settore petrolchimico, farmaceutico e dei nuovi prodotti dell’agro-business attraverso l’acquisizione della Montedison, fino a raggiungere dimensioni senza precedenti fino al crollo finale.

La storia economica del gruppo Ferruzzi e quella personale dei protagonisti è il filo conduttore del volume scritto da Luciano Segreto, docente di Global economy all’università di Firenze e di storia dell’impresa italiana alla Bocconi di Milano, edito da Feltrinelli e che sarà presentato – su iniziativa di Tessere del 900 - a Ravenna in piazza San Francesco domani 21 agosto alle ore 21 nel corso di un dibattito tra l’autore del volume e Carlo Sama condotto da Giorgio Costa. Nel volume ’Il costruttore e il giocatore’ si ripercorrerà la storia di un’ascesa vertiginosa e di un crollo rovinoso. Un intreccio di potere, ambizione e misteri mai del tutto chiariti.

Luciano Segreto ricostruisce questa vicenda attraverso documenti inediti, testimonianze dirette dei principali protagonisti e materiali giudiziari. Per partecipare necessario prenotare scrivendo a info@tesseredel900.it. Tra i prossimi appuntamenti di Tessere del Novecento si ricorda quello del 24 settembre su Fascismo e Massoneria con Fulvio Conti, Università di Firenze, il 23 ottobre con Ernesto Galli della Loggia, il 6 novembre con Marcello Veneziani, il 2 dicembre con Marco Rizzo.

g.c.