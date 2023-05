Serata a tutto jazz con Flavio Boltro

La musica che sale, il trittico di appuntamenti che ha visto l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini dialogare con solisti eccellenti nello straordinario spazio della Darsena del Sale di Cervia, si conclude con il concerto in programma questa sera alle 20, quando il quartetto di Flavio Boltro (completato da Stefano Senni al contrabbasso, Fabio Giachino al pianoforte ed Enzo Zirilli alla batteria) incontrerà il Decimino della Cherubini – composto da tre trombe, tre corni, tre tromboni e una bassotuba – per una serata di primavera a tutto jazz. Nelle mani di un virtuoso come Flavio Boltro, la tromba sa…cantare: all’agilità del suo strumento sono affidate le parti vocali di un repertorio che spazia dall’opera italiana al doppio tributo alla canzone d’autore, quello a Bruno Martino con la rilettura di E la chiamano estate, scritta sull’onda del successo di Estate, e al recentemente scomparso Burt Bacharach. Brani dello stesso Flavio Boltro e di Andrea Ravizza, che cura anche gli arrangiamenti, completano il programma. Fra i più grandi trombettisti italiani, il brillante e versatile Flavio Boltro fa parte della scena jazzistica mondiale da più di quindici anni.

I concerti sono stati promossi dal Comune di Cervia in collaborazione con la Fondazione Orchestra Cherubini e Darsena del Sale – Fonoprint.

Info 0544 249244 www.orchestracherubini.it. Per i residenti nel Comune di Cervia, un biglietto omaggio per ogni biglietto acquistato.