Serata a tutto musical al Teatro Alighieri

È arrivata all’appuntamento conclusivo la rassegna “Musical?…e perché no!!!”, organizzato da Chorus Fantasy aps e Capit Ravenna in collaborazione con il Comune e il patrocinio della Regione: il coro Chorus Fantasy e il Gruppo Incontroll’Arte saranno insieme sul palco del Teatro Alighieri, stasera alle 21, con “Sì!!!…è proprio Musical!”, un concerto - spettacolo con coro, solisti e ballerini interamente dedicato ai musical più famosi di Broadway e non solo. Il coro Chorus Fantasy è una realtà musicale nata in città nel 2015, sotto la guida di Orio Conti e Annalisa Gardella: coro polifonico con solisti, ha in repertorio brani tratti da musical e commedie musicali, da “Rent” a “Chicago”, da “Chorus Line” a “Hair”, fino alle italiane “Rugantino” o “Notre Dame de Paris”; non mancano omaggi ai grandi personaggi della musica pop e rock, dai Queen a John Lennon a Sting, o a film musicali come “The greatest showman”.

Il coro Chorus Fantasy ha preso parte ad importanti rassegne e stagioni musicali, esibendosi al Teatro Alighieri di Ravenna, al Walter Chiari di Cervia, al Teatro Comunale di Conselice, al Teatro dei Sozofili di Modigliana, oltre a concerti in pievi, ville e chiese in tutta la provincia. Al suo attivo ha importanti collaborazioni, con il soprano ravennate Jenny Ballarini, con il musical theater performer Marco Trespioli, con l’Ensemble Mosaici Sonori, con l’Ensemble Tempo Primo dell’Orchestra La Corelli, con “The Bernstein School of Musical Theater” di Bologna. Incontroll’Arte è una associazione con sede ad Argenta, nata nel 2018 e presieduta da Elena Carlini, che si dedica all’insegnamento e alla diffusione dell’arte nei campi della danza, del teatro, della musica e del canto: i docenti si sono formati in importanti scuole come la Martha Graham School di New York, l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, la Scuola di Teatro di Bologna e la BSMT di Bologna. La compagnia porta in scena concerti e spettacoli dedicati al musical, con tournée che hanno toccato prestigiosi teatri in Italia e all’estero. Prevendita presso la Biglietteria del Teatro Alighieri dalle 10 alle 13 e un’ora prima dello spettacolo la sera stessa - 0544249244; il servizio di prevendita è inoltre online www.teatroalighieri.org.