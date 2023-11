Serata a tutto rap con Mattak domani al Cisim di Lido Adriano

Domani alle 21 il Cisim (viale Parini 48, Lido Adriano), ospiterà il live di Mattak, talento del rap ticinese, membro della crew Poche Spanne. Mattak torna in tour per presentare “Overt”, il suo nuovo album che ha già ottenuto un ottimo riscontro tra fan e critica. All’interno dell’album, le collaborazioni con Gué, Silent Bob e Nayt. In apertura al live ci saranno Albino e BQuadro (Nickh e Gramo). Apertura porte ore 21, inizio concerti ore 22. A seguire dj set di Dj Nersone aka Ciccio B. Si ricorda che che da quest’anno non è più necessaria la tessera per accedere allo spazio.