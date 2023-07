Serata brasiliana al Ballo Scalza del bagno Lucciola

Anche la serata “Ballo scalza” al Bagno Lucciola di Marina di Ravenna offre il suo contributo alla Notte Rosa della riviera. Stasera, come da tradizione, ecco una serata dal sapore brasiliano. Si comincia a tavola, con la possibilità di gustare la Cena Churrasco: poi è in programma l’esibizione live di samba della compagnia guidata dal popolare ballerino Nil do Brasil. La serata prosegue fino alle 3 del mattino, con i dj Robert-Eno e Checco Tassinari e la vocalist Carlotta. Per info e prenotazioni, 347-5313967.