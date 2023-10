Serata celebrativa dei 70 anni di Confartigianato

Sabato 28 ottobre si svolgerà al teatro Alighieri di Ravenna l’evento celebrativo del 70esimo anniversario di Confartigianato della Provincia di Ravenna, con la premiazione delle aziende ‘fedeli’, la tavola rotonda su ‘L’importanza del made in Italy per le imprese artigiane e le Pmi’, lo spettacolo del duo Marta & Gianluca. Interverranno Emanuela Bacchilega e Tiziano Samorè, presidente e segretario provinciali Confartigianato, il sindaco Michele de Pascale, il presidente confederale Marco Granelli, il viceministro al made in Italy Valentino Valentini, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il capo economista Nomisma Lucio Poma e Valerio Baroncini, vicedirettore del Resto del Carlino.