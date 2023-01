Serata con i Musicanti di San Crispino Ingresso gratuito a Palazzo Milzetti

Il programma di domani prevede, oltre a musica dalle 12 e agli stand rionali con bisò e gastronomia (aperti dalle 10), fra gli eventi principali: laboratori per bambini dalle 14 alle 16.30; alle 18.30 l’ingresso del Niballo; alle 21 i musicanti di San Crispino; alle 24 il rogo del Niballo. L’acquisto dei tradizionali gotti in ceramica garantirà il bisò gratis (come negli ultimi anni con un sistema a ’bollini’).

Domani per l’intera giornata, dalle 9 alle 18,30, l’ingresso a Palazzo Milzetti Museo dell’età Neoclassica in Romagna a Faenza, sarà gratuito per tutti i visitatori.

La data rientra infatti tra quelle individuare dal Ministero della Cultura come giornate di libero acceso definite in maniera differenziata sul territorio e scelte in relazione a festività od eventi speciali della località dove si trova collocato il museo.