Serata con il Cesena Calcio

Prosegue la trentottesima edizione della “Festa della Primavera in Fiore” di Traversara di Bagnacavallo. Oggi dalle 19 è in programma la serata dello Sport, promossa dal Cesena Club Lamone Traversara e dall’associazione Traversara in Fiore. Saranno presenti delegazioni del Cesena Calcio, della Fulgur Volley e del Bagnacavallo Calcio. Si potrà partecipare alla Lotteria Bianconera a favore della società “Lo sport è vita” in sostegno di Luca “Bura” Chiarini, atleta di tennis tavolo della Nazionale paralimpica italiana. La serata sarà accompagnata dal pianobar di Vittorio Bonetti. Funzionerà uno stand gastronomico con menu libero e specialità costata alla brace. La festa è organizzata presso l’area parrocchiale della frazione dall’associazione Traversara in fiore con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo. Informazioni: 338 4965956.