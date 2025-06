Serata con il Moto Club Amici de Mutor

Il Moto Club Amici de Mutor di Pieve Cesato, attivo dal 1977, organizza una serata speciale per avvicinare gli appassionati delle due ruote e sostenere le sue numerose attività benefiche, tra le quali ’Il sorriso in moto’.

La serata è inoltre dedicata a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di queste iniziative. L’appuntamento è fissato per venerdì 6 giugno dalle ore 20.30, presso la sede del motoclub in via Accarisi 106, Pieve Cesato, situata al Circolo Campagnolo.

La serata prevede un ’Giro pizza’ con pizza a volontà, acqua, vino, birra e dolce, il tutto al costo fisso di 18 euro.

Per informazioni e prenotazioni, si prega di contattare il numero 329 2107567.