Serata culturale dedicata a Palanti

È in calendario per oggi alle 21, nel piazzale Maffei, tra la Torre San Michele e il Porto.- canale di Cervia, una serata culturale e musicale, intitolata Giuseppe Palanti e la “Città giardino.” di Milano Marittima. Memoria e futuro del turismo in Romagna“. Verranno presentati i libri Il dono di Palanti (Ponte Vecchio) di Massimo Previato e “Giuseppe Palanti e la nascita di Milano Marittima . Storia della città giardino” (Risguardi Editore) di Renato Lombardi. Intermezzi musicali di Eugenio Fantini e Gastone Guerrini con canzoni dedicate al mare e alle vacanze al mare. Proiezione di suggestive immagini d’epoca su Palanti e sulla storia di Milano Marittima, con il supporto tecnico di Massimo Evangelisti. Come anteprima dell’iniziativa è in programma, a partire dalle ore 20, l’esecuzione di brani musicali da parte dei “Trapozl”, i Cantrerini e suonatori del Circolo Culturaler Pescatori La Pantofla,.a bordo della barca storica “Maria”, ormeggiata per l’occasione alla banchina di fronte alla Torre San Michele.