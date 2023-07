Serata dedicata a chi ama il gin

È il distillato del momento, tanto che l’Italia può contare su un esercito di oltre 1200 produttori artigianali. Un patrimonio di creatività e biodiversità che Cervia celebra domani nella prima edizione del Craf Gin Summer Fest, vera e propria anteprima del tour di ‘Tramonto Divino’. Il tutto fra la Torre San Michele e i Magazzini del Sale, per una serata che inizierà alle 19.Il ginlover accede con l’acquisto di un carnet al prezzo di 20 euro comprensivi di 3 coupon spendibili per la degustazione di 3 gin toniccocktail e assaggi di gin puro ai banchi dei produttori e di 2 ticket per il food. Anteprima stasera al Bagno Bandito 211 con cena (3484433793).