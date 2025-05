Serata dedicata al tema del bullismo

Si intitola ’No al Bullismo’ l’incontro organizzato a Lugo, presso la Sala Congressi di Ascom Confcommercio il 4 giugno alle 21. Protagonisti in qualità di relatori saranno Le Sentimenti, Antonella Sirica e Isabella Sala – coach umanistiche professioniste - e l’Associazione per il cittadino Alternativa Bassa Romagna. Ospite il regista Michele Li Volsi, che presenterà il suo pluripremiato cortometraggio ’Ninò’, opera dedicata al tema del bullismo. A latere Antonella e Isabella condurranno il pubblico in un viaggio emotivo che tocca le radici del problema: l’identità, il valore, la solitudine. "Il bullismo non nasce dal nulla. È un segnale, spesso doloroso, che ci parla di mancanze, ferite invisibili e adulti a volte troppo distratti" spiegano. Info: 349 4439984, info@lesentimenti.com.

Monia Savioli