Serata di beneficenza con Suor Bertilla. Il ricavato al centro dermatologico di Mumbai

Suor Bertilla, missionaria dell’Immacolata, da oltre 50 anni in India, torna a Ravenna e sarà protagonista, il 3 giugno alle 19.30 al ristorante Dona Claudia (Locanda sei sequoie in via Faentina), di una serata di beneficenza organizzata dall’associazione onlus Amici delle missionarie dell’Immacolata, di cui è promotore il Rotary Club di Ravenna. Il ricavato sarà devoluto al Vimala Dermatological Centre di Mumbai, in particolare ai bambini di cui suor Bertilla si occupa da oltre 40 anni. La serata sarà l’occasione, per la religiosa, di raccontare l’attività che viene fatta al centro, per cercare di aiutare questi bambini attraverso un sostegno a distanza, ma anche con l’istruzione e l’educazione al lavoro, per un futuro dignitoso e indipendente. "Suor Bertilla in questi giorni è in Italia –, spiega Desideria Ferruzzi, una delle volontarie, insieme a Gabriella Fresa, dell’associazione Amici delle missionarie da sempre impegnata in questa causa – così l’abbiamo invitata e organizzato la raccolta fondi. Il Rotary Club si è reso disponibile a creare un service a favore del centro a Mumbai e anche il ristorante ha sposato subito la causa. Suor Bertilla potrà riferire della sua attività a Mumbai, una città con gli slum più estesi del mondo e un terzo della popolazione sotto la soglia di povertà".

In occasione della cena verrà allestito un piccolo corner dove si potranno acquistare prodotti provenienti dall’India, il cui ricavato andrà al centro. I posti sono esauriti. Gli organizzatori ringraziano sin da adesso tutte le persone che con grandissimo entusiasmo hanno aderito a questa serata.