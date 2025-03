Serata di degustazione a cura di CheftoChef

Tornano anche per il 2025 le serate di degustazione organizzate dall’associazione CheftoChef per ‘Russi Città della gastronomia’. Domani sera, alle 20, presso il Centro Sociale Culturale Porta Nova, in via Aldo Moro 2/1 a Russi, avrà luogo una degustazione dedicata ai sapori del Mediterraneo. Per l’occasione, menù a quattro mani con chef Gianni Berti (Locanda dei Salinari di Cervia) e Chef Sabatino Restuccia (Eventi Catering- Russi) che si divertiranno a reintepretare i sapori del Sud. Costo del menù: 25 euro. In occasione dell’iniziativa, solo per 10 persone, si apriranno anche le porte della cucina dalle ore 16 per lavorare sotto le direttive degli chef per preparare gli assaggi che verranno poi degustati e collaborare al servizio durante la serata. Costo del corso: 25 euro. Prenotazione obbligatoria, scrivendo all’indirizzo emontesi@racine.ra.it o telefonando al 349-2399025.