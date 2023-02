Serata di folk al Mama’s

Il Mama’s club in via S. Mama 75 ospita questa sera alle 21 il concerto folik-blues di Enrico Cipollini & The Skyhorses. Cipollini, cantante-autore di ispirazione countrybluesfolk, dopo esser stato chitarrista e autore per diverse band come Underground Railroad, Free Jam e Violassenzio ha intrapreso un progetto solista acustico. Nel 2016 ha completato il suo primo album intitolato ’Stubborn Will’. In questa veste ha ottenuto numerosi riscontri positivi aprendo i concerti per diversi artisti nazionali ed internazionali fra cui Jack Broadbent (UK) , Ben Ottewell (Gomez, UK), Pulp Dogs (con Vince Pastano e Antonello D’Urso), Paolo Bonfanti (IT), Hollis Brown (USA). Nell’agosto del 2015 ha svolto anche alcuni concerti a Londra in diversi locali tra cui the Alley Cat . Nel 2015 e nel 2018 è stato invitato al festival internazionale Karel Music Expo di Cagliari tenutasi in ottobre.

Sempre nel 2015 si è aggiudicato il concorso organizzato dal Music Academy di Bologna, guadagnandosi il diritto di suonare a Londra nel prestigioso locale the Bedford. Nel 2019 e 2020 è stato invitato al Ferrara Buskers Festival. Nell’estate 2020, sotto il nome di Enrico Cipollini & The Skyhorses è uscito il suo secondo album intitolato ’Crossing’ (distribuito sempre da IRD Distribuzioni) che ha avuto ottimi riscontri anche sulla stampa specializzata. Sul palco, oltre a Cipollini (voce), Roberto Catani al basso, Fabio Cremonini al violino e Iarin Munari alla batteria.