Serata di poesia al Soul Club in ricordo di Mario Luzi

Primo evento della rassegna ’Darsena Cultura’, un incontro dedicato alla poesia e alla letteratura in occasione del ventesimo anniversario della scomparsa del grande poeta Mario Luzi. Appuntamento dalle 18 di stasera presso il Soul club della Darsena di Ravenna, in via Zara 48.

La serata sarà moderata da Alessandra Maltoni, alfiere della Cultura per la Fondazione Mario Luzi e titolare di Centro Servizi Culturali. Interverrannoscrittori e poeti tra cui Floriana Guidetti, Renzo Maltoni, Elio Pezzi e Riccardo Colombo, quest’ultimo mentore del gruppo di poesia della Biblioteca Classense.