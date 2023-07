Serata fra pizza, birra e magliette per la palestra Lucchesi

Serata di solidarietà per sostenere la palestra Lucchesi colpita dall’alluvione. Giovedì prossimo, nel parcheggio della Palestra Lucchesi, via Cimatti 3 a Faenza, è in programma ‘Insieme per ripartire’, una serata dedicata alla solidarietà. Dalle 19.30 aprirà il food-truck della pizzeria Il Girasole, attività di via Della Valle pesantemente colpita dalle alluvioni di maggio, che proporrà pizza e birra al costo fisso di 13 euro. Con loro lo stand di ‘Stampami’ che metterà in vendita le magliette con l’illustrazione dedicata alla ripresa delle zone alluvionate della Romagna.

L’intero incasso della serata verrà devoluto alla storica Palestra Lucchesi, fucina di tanti campioni olimpionici della lotta, andata completamente distrutta dalle due alluvioni che hanno colpito la zona di via Cimatti. La serata è stata organizzata con il sostegno del Molino Naldoni, del Distretto Rotary 2027 e del Ristorante Chicchirichì. Prenotazioni: 333 2649324.