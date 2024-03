Serata in ricordo di Renato Ballardini

Questa sera alle 20 grande serata di liscio e folk al Centro Sociale Borgo in ricordo di Renato Ballardini.

Un appuntamento per decine e decine di musicisti e orchestrali del

territorio. La musica che ha sempre accompagnato la vita di Ballardini sarà interpretata da musicisti che collaborarono con lui nelle varie orchestre emiliano-romagnole. Parliamo de Gli Scorpioni, I Nova, Delta 4, Vittorio e il Gruppo 84, I Reali 23, Sogno di Romagna, Alessandro e i Solisti, La nostra Rumagna, Stefania e gli Amici della Notte, Ezio e gli Amici e Quartetto Folk. L’ingresso è a offerta libera; l’incasso verrà devoluto ai parchi alluvionati di Faenza (via Lesi e via Calamelli). Il Centro Sociale si trova in via Saviotti 1, a Faenza.