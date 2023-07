Serata in stile giapponese Danza e arte dal Sol levante

Un venerdì sera pieno di iniziative in centro storico a Ravenna grazie al Comitato Spasso in Ravenna, in collaborazione, per questo primo appuntamento del mese, con ASCIG, Associazione per gli scambi culturali fra Italia e Giappone, e gruppo Seta&Acciaio. Dalle 20.30 spazio infatti alla ’Serata giapponese sotto le stelle’ con il cuore della città dedicato alla cultura nipponica. Spettacoli di danza e arti marziali, animazioni per bambini, tè, dolci, saké e cibo giapponese, vestizione del kimono, origami, kintsuki, giochi da tavolo e numerose vetrine a tema nei negozi aderenti, saranno gli appuntamenti di questa serata aperta a tutti, dai bambini alle famiglie, dai ragazzi a gruppi di amici, nella notte di Tanabata, gli innamorati della Via Lattea particolarmente cari proprio ai giapponesi. Via Salara ospiterà dalle ore 20.30 animazioni e laboratori per bambini a cura dell’associazione Tralenuvole e del socio ASCIG Mirko Zonzini che insegnerà come creare i origami e giochi da tavolo giapponesi. All’erboristeria Segreti di Teodora sarà invece possibile, per tutta la serata, degustare tè e dolci dal Giappone. Sempre dedicata ai bambini di tutte le età, sarà attiva dal pomeriggio un’area gioco Lego sotto i portici di via degli Ariani a cura Lego Monobrand store.

Alle 21 l’inaugurazione di “Ravenna Banda di Sera”, il Festival delle Marching Band. Ad esibirsi sarà la Cartoon Street Band allestita all’interno dell’associazione Tumm Ets grazie alla collaborazione con Giacomo Casadio (sax tenore, leader e arrangiatore) che sarà affiancato da Leonardo Drei (sax alto) Sebastiano Maretti (trombone), Fabio Cimatti (sax baritono) Daniel Bruni (rullante). Il gruppo partirà da via Diaz, all’altezza dell’incrocio con via di Roma, e attraverserà la città eseguendo i brani delle sigle dei più famosi cartoni animati giapponesi. Dalle 21.15 in piazza del Popolo lo spettacolo “Seta&Acciaio, dalla Romagna al Giappone”, un percorso basato sulla danza e le arti marziali, sviluppato anche grazie alla collaborazione avviata con il maestro Shimaguchi, noto per le coreografie dei combattimenti in ’Kill Bill I’. Per tutta la serata allo store Miyajima in via Antica Zecca sarà possibile noleggiare e indossare degli yukata, il tradizionale kimono estivo