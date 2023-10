Serata jazz a ’Il Portoncino’

Questa sera al circolo Il Portoncino, in via Portoncino 4, riparte “Parole e musica. Dedicato a …”, la nuova rassegna di incontri musicali promossa dal Club Borion’s M.S., con il patrocinio del Comune, che prevede l’omaggio ad alcuni “mostri sacri” del Jazz degli anni Quaranta e Cinquanta, quali Lee Morgan, Freddie Hubbard, Hank Mobley, Dexter Gordon. La rassegna prevede altri otto appuntamenti. In questo primo evento si esibirà l’Hocus Pocus quintet e protagonisti della serata saranno il sax, la tromba, il piano, il contrabbasso e la batteria, suonati rispettivamente da Alessandro Scala, Luca Marianini, Enrico Ronzani, Paolo Ghetti, Stefano Paolini. La serata inizierà alle 20 con la cena, mentre alle 21 comincerà la musica. Costo 30 euro; per le prenotazioni telefonare al 3339588835.