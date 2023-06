Serata letteraria al Jammin’ Sport Cafè per le attività colpite

Questa sera alle 21, al Jammin’Sport Café di Lugo, serata letteraria dal titolo ‘Jammin’reading’. Ad organizzarla è lo stesso Centro Pubblico Sportivo (con annesso servizio bar e colazioni) situato al civico 60 di via Fulco Ruffo di Calabria, in collaborazione con la casa editrice ‘Tempo al Libro’ di Faenza. Saranno presenti gli scrittori Roberto Cumali, Giacomo Pozzi, Serena Malavolti, Dario Peruzzo, Alessandro Tampieri, Michele Pistocchi e Mauro Gurioli. Durante la serata sarà inoltre attivata una raccolta fondi per attività commerciali duramente colpite dall’alluvione di Faenza e di Lugo. Informazioni al numero: 3703116149. l.s.