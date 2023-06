Serata nel segno di Gianni Rodari Ai Giardini Speyer corti e letture

La rassegna gratuita di cinema all’aperto CineSpeyer prevede oggi una serata dedicata ai cortometraggi vincitori del premio Zavattini. Ai giardini Speyer in viale Farini a Ravenna, alle 20.30, Aurora Palandrani presenta l’VIII edizione del Premio Zavattini UnArchive. Verranno proposte delle letture per ricordare Gianni Rodari in collaborazione con Istituzione Biblioteca Classense e si proseguirà alle 21.15 con la proiezione dei vincitori del Premio Zavattini 2022.

Saranno proiettati ’Sbagliando s’inventa’ di Alice Sagrati (11’40’’): Mario, un uomo solitario e nostalgico, riceve una chiamata sbagliata nella quale lo scambiano per un bambino, così si ritrova ad ascoltare una favola di Gianni Rodari. Seguirà ’Comunisti’ di Davide Crudetti e Paola Di Mitri (20’): in Italia il 1991 è l’anno in cui Davide nasceva e il comunismo moriva.