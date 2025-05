Serata per ridare voce all’antico organo

Sabato 31 maggio alle 20.45 la Chiesa di San Girolamo a Bagnacavallo ospiterà il concerto “Fiori musicali”, proposto dalla Corale bagnacavallese Ebe Stignani diretta dal maestro Giorgio Coppetta Calzavara. Brani di musica sacra corale e pagine organistiche di grande suggestione, pensate per valorizzare — anche simbolicamente — l’organo storico della chiesa, oggi in stato di conservazione non ottimale. Verranno eseguite musiche di Mozart, Vivaldi, Händel e del bagnacavallese don Antonio Contarini.

Lo strumento, realizzato nel 1723 dal maestro organaro Francesco Traeri da Brescia, è un bene raro e prezioso. È costruito con meccanica originale e legni antichi, con 45 tasti neri e sette registri, e conserva ancora tiranti, intagli e componenti della catenacciatura risalenti a epoche precedenti. Il concerto vuole essere anche un’occasione per sensibilizzare sul valore del suo restauro, in vista di un auspicabile recupero.

L’evento è promosso dall’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, con il patrocinio del Comune. La Chiesa di San Girolamo è in via Garzoni 22. Ingresso a offerta libera.